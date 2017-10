Berlin: O’Donnell Schnapsstore |Hier wird seit Anfang Oktober nicht nur Schnaps verkostet, sondern bei O'Donnell wird jeder selbst zum Produzenten, denn hier kann man sich seinen Schnaps in ein Einmachglas abfüllen und das Etikett bedrucken.Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.