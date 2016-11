Moabit.

Nach einjähriger Zwangspause gibt es wieder ein Literaturfestival in Moabit. „Moabit liest!“ gehört zu den größten in Berlin und ist ein Glanzpunkt im Moabiter Kulturleben. Das Festival erreicht seinen Höhepunkt am 18. November, beim 13. Bundesweiten Vorlesetag“ anlässlich der 8. Langen Nacht des Buches in Moabit. Der Eintritt zu fast allen Veranstaltungen ist frei. Das ganze Programm findet sich auf www.moabitonline.de