Senioren wählen ihre Vertretung

Berlin: Rathaus Tiergarten |

Moabit.

Vom 27. bis 31. März finden in Berlin die Wahlen zu den bezirklichen Seniorenvertretungen statt. Die Kandidatinnen und Kandidaten für Mitte stellen sich am 7. März von 10 bis 13 Uhr im BVV-Saal des Rathauses Tiergarten, Mathilde-Jacob-Platz 1, persönlich vor. Gewählt wird in Tiergarten am 27. März, 10 bis 15 Uhr, im Nachbarschaftstreff, Lützowstraße 27, und in Moabit am 29. März, 10 bis 15 Uhr, im kleinen Saal des Rathauses Tiergarten. Wahlberechtigt sind alle Bürger, die mit ihrem Hauptwohnsitz im Bezirk Mitte gemeldet sind und bis zum 31. März das 60. Lebensjahr vollendet haben.