Türkspor schlägt Häßler-Team

Moabit. Die Schützlinge von Trainer Erdal Celik haben in die Erfolgsspur zurückgefunden.

Nach zuletzt zwei sieglosen Spielen feierten sie am vergangenen Sonntag einen 3:2-Sieg gegen den von Ex-Profi Thomas „Icke“ Häßler trainierten Club Italia. Durmus, Günes und Salantur waren für Türkspor erfolgreich.



Am Sonntag ist Türkspor auswärts gefordert. Die Celik-Elf muss beim VfB Hermsdorf in der Seebadstraße ran. Spielbeginn ist um 15 Uhr.



