In seinem Jubiläumsjahr kann das Jugendgästehaus der Berliner Stadtmission, Lehrter Straße 68, schon wieder etwas feiern. Wie jetzt bekannt wurde, hat Hausleiter Heiko Linke am 28. September die einmillionste Übernachtung verbucht. Überrascht von dem Rekord wurde ein Familie aus Bruchsal, als sie eincheckte. Sie gewann den Aufenthalt im Jugendgästehaus und einen Präsentkorb mit Berlin-Souvenirs. Den Geldwert der Übernachtung spendeten die Gäste aus Nordbaden der Berliner Stadtmission. Für das Haus seien eine Million Übernachtungen „eine gigantische Zahl“, so Heiko Linke. Das Jugendgästehaus auf dem Gelände der Berliner Stadtmission wurde 2002 mit 63 Zimmern eröffnet. Inzwischen finden Familien, Schulklassen, Gruppen und alle anderen Gäste in 113 Zimmern Platz. Für Tagungen und Seminare stehen zehn Räume und ein großer Festsaal zur Verfügung.