Silvesterparty am Müggelturm

In diesem Jahr findet die Silvesterparty nicht im Festzelt am Müggelturm, sondern in der wieder hergerichteten Müggelturm-Baude statt. Wer dort den Jahreswechsel feiern möchte: Karten gibt es ab sofort direkt am Müggelturm – geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr – und bei der Unternehmensgruppe Michael Große, Wendenschloßstraße 93. Die Karten kosten im Vorverkauf 20,16 Euro, geboten werden kaltes und warmes Buffet, ein Pfannkuchen sowie ein Glas Sekt zum Jahreswechsel sowie musikalische Unterhaltung und der Aufstieg auf den Turm.