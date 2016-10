Berlin: Bürgeramt 1 Lichtenberg |

Neu-Hohenschönhausen.

Am 8. November beginnt die Sprechstunde im Bürgeramt in der Egon-Erwin-Kisch-Straße 106 erst um 10.30 Uhr – eine halbe Stunde später als gewöhnlich an einem Dienstag. Die Verlegung des Sprechstundenbeginns auf einen späteren Zeitpunkt ist laut Bezirksamt notwendig, da die Mitarbeiter in einer Fortbildung sind.