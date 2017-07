Grundschule mit Musikprofil

Berlin: Grunschule an der Wuhlheide |

Oberschöneweide.

Vor über 30 Jahren wurden in Berlin die ersten „Musikbetonten Grundschulen“ eingerichtet. Zum Schuljahr 2017/2018 nimmt nun auch die Grundschule an der Wuhlheide, Kottmeiertraße 2-4, dieses Profil auf. Dort haben sich bereits mehrere Bläserklassen etabliert. Schon seit 2009 gibt es eine Kooperation mit der Joseph-Schmidt-Musikschule. Diese hat die Entwicklung hin zur „Musikbetonten Grundschule“ stets begleitet und unterstützt. Die Musikschule bietet vor Ort Instrumental- und Vokalunterricht in Gruppen an. Das ist besonders als Einstieg zum Erlernen eines Instruments geeignet. Infos unter www.wuhlheide.schule-berlin.net und

535 01 78.