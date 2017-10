Saisonausklang in der Wuhlheide

Oberschöneweide.

Am 28. und 29. Oktober lädt die Parkeisenbahn Wuhlheide zum Saisonausklang ein. An beiden Tagen fahren die Schmalspurzüge ab 10.40 Uhr durch die Wuhlheide, unter anderem direkt vom S-Bahnhof Wuhlheide. Zu Halloween verkehrt am 31. Oktober zwischen 17 und 20 Uhr alle 30 Minuten ein gruselig geschmückter Sonderzug. Auf der Strecke gibt es geisterhafte Einlagen für die Passagiere. Die Tickets für den Saisonabschluss kosten vier, für Kinder 2,50 Euro, bei Dampflokeinsatz zuzüglich einen Euro Dampfzuschlag. Die Karten für den Halloween-Sonderzug kosten sechs, für Kinder fünf Euro. Fahrgäste in geisterhaften Kostümen erhalten 1 Euro Rabatt. Informationen unter www.parkeisenbahn.de oder

53 89 26 60.