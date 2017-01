Münchner Grund baut 520 Wohnungen an der Thulestraße

Pankow. An der Thulestraße werden ab dem kommenden Jahr auf zwei Grundstücken insgesamt 520 neue Wohnungen entstehen.

Dafür sorgt die Münchner Grund Immobilien Bauträger GmbH, ein Tochterunternehmen der UMB Development AG. Sie erwarb kürzlich zwei benachbarte Liegenschaften. Das größere der beiden Grundstücke befindet sich an der Ecke Thulestraße 50 und Talstraße 3. Auf dieser Fläche sollen in sechs Gebäuden 366 Wohnungen entstehen. Des Weiteren ist der Bau von 229 Stellplätzen in Tiefgaragen geplant. Etwa 122 Wohnungen werden als klassische Mietwohnungen entstehen. Der Rest wird als Eigentumswohnung verkauft.Auf dem etwas kleineren Grundstück an der Ecke Thulestraße 48 und Neumannstraße soll indes ein Appartementhaus mit etwa 155 Einheiten gebaut werden. Geplant ist, in diesem Gebäude Zwei- bis Vierzimmerwohnungen einzurichten. Die Besonderheit an der Architektur dieses Gebäudes: Großzügige, umlaufende Balkone werden einen Ausblick in die grüne Umgebung ermöglichen. Geplant ist, die Bauarbeiten im zweiten Halbjahr 2017 zu beginnen.