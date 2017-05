Stolpersteine werden geputzt

Pankow.

Zu einer Putzaktion laden die Stolpersteingruppe Pankow und der Freundeskreis Pankow-Ashkelon am 20. Mai ein. An vier Orten werden ab 11 Uhr über 50 Stolpersteine gereinigt. Helfer sind dazu willkommen. Treffpunkte sind an der Friedenskirche Niederschönhausen, an der Kirche auf dem Pankower Anger, auf dem Garbátyplatz sowie an der Brotfabrik an der Prenzlauer Promenade. Im Anschluss ab circa 12.30 Uhr treffen sich die Akteure zum Gespräch in Milchmanns Kaffeehaus in der Berliner Straße 119. Weitere Informationen gibt es beim Ehepaar Hochhuth von der Stolpersteingruppe Pankow unter

46 72 51 67 und auf pankow-ashkelon.org/putz-und-gedenk-aktion-an-stolpersteinen