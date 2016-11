Von der Natur inspirierte Bilder

Berlin: Bibliothek am Wasserturm |

Prenzlauer Berg.

„Unter Bäumen träumen“ ist der Titel der neuen Ausstellung in der Bibliothek am Wasserturm. Zu sehen sind Arbeiten von Ines Rüster. Inspiriert von der Liebe zur Natur entstanden in loser Folge Texte und Bilder, die in der Ausstellung miteinander korrespondieren. Ihre Bilder malt und zeichnet die Künstlerin in Acryl, Öl, Tusche sowie Pastell- und Rötelkreide. Zu besichtigen ist die Ausstellung in der Prenzlauer Allee 227/228 bis zum 23. Dezember. Geöffnet ist montags, dienstags und donnerstags von 13 bis 19 Uhr sowie mittwochs und freitags von 11 bis 17 Uhr.