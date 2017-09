NKD

Berlin: NKD | NKD, Schönhauser Allee 101, 10439 Berlin



Am 18. September eröffnete der Textilfilialist eine neue Filiale und bietet auch am neuen Standort Modetrends für Damen, Herren und Kinder an.

Gibt es in Ihrem Kiez auch eine Neueröffnung? Dann können Sie uns per E-Mail informieren: leser@berliner-woche.de.

