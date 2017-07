Berlin: Waldkapelle Hessenwinkel |

Rahnsdorf.

Das nächste Konzert im Rahmen von „Musiksommer am Müggelsee“ findet am 29. Juli um 18 Uhr in der Waldkapelle Hessenwinkel, Waldstraße, statt. Jessyca Flemming (Konzerthafe) und Mykyta Sierov (Oboe) spielen Werke aus Barock, Romantik und Impressionismus sowie Jazz. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.