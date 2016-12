Reinickendorf.

Weil es Rückstände aufzuholen gilt, sind die Mitarbeiter des Jugendamtes vom 19. bis zum 23. Dezember nur eingeschränkt erreichbar. Der Bereich Beistandschaften und Beurkundung bleibt in dieser Zeit geschlossen, Sprechstunden finden nicht statt. Anrufbeantworter sind geschaltet, und es gibt die Möglichkeit, per E-Mail eine Nachricht zu senden an: Kindschaftsrechtliche-Vertretung@reinickendorf.de