Reinickendorf.

Kostenlose Beratungen zum Migrations- und Sozialrecht bietet Rechtsanwältin Nadine Arndt an jedem ersten Dienstag im Monat im Haus am See, Stargardtstraße 9, jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr ab. Ratsuchende werden gebeten, sich persönlich oder telefonisch anzumelden,

43 72 28 22.