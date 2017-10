Tempelhof-Schöneberg.

Eine Mehrheit der Bezirksverordneten will die bisher übliche Praxis aufgeben, Honorarerhöhungen freiberuflicher Volkshochschuldozenten durch ein Anheben der Kursgebühren auszugleichen. Das Bezirksamt ist jetzt aufgefordert, in der Sache beim Senat vorstellig zu werden. Die FDP stimmte gegen den entsprechenden Antrag in der BVV Tempelhof-Schöneberg.