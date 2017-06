Big Point für Schöneberg

Schöneberg. Der 1. FC Schöneberg hat im Rennen um den aufstiegsberechtigen dritten Tabellenplatz einen Big Point geholt. Das Landesliga-Team von Trainer Ayhan Bilek gewann am vorigen Sonntag beim direkten Konkurrenten FC Internationale mit 2:1. Sercan Konal und Onur Atesavci sorgten mit ihren Toren für den dritten Schöneberg-Sieg in Serie. Für Inter, das nur noch theoretische Chancen auf Rang drei hat, traf Jan Herzberg.



Zum Saisonfinale am Sonntag tritt Inter beim SSC Südwest auf der Sochos-Sportanlage an, während der 1. FC Schöneberg am Vorarlberger Damm Hellas-Nordwest empfängt. Beide Spiele beginnen um 12.30 Uhr.

