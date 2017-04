Freitag-Tor reicht nicht zum Sieg

Schöneberg. Der Landesligist hat am vorigen Sonntag den angestrebten Heimsieg verpasst. Das Team von Trainer Lars Mrosko musste sich gegen arg ersatzgeschwächte Gäste mit einem 1:1 begnügen. Freitag hatte Inter in Führung gebracht.



Die nächste Aufgabe wartet am Sonntag (13.30 Uhr, An der Dorfkirche), dann tritt Inter bei Stern Marienfelde an.

Gefällt mir