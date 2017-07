Bürgermeisterpokal gestartet

Spandau.

Am 17. Juli begann das diesjährige Fußballturnier um den Spandauer Bürgermeisterpokal. Bis zum 19. Juli sowie am 22. Juli finden die Achtelfinalspiele statt. Anpfiff ist an den Wochentagen jeweils um 18 und 19.50 Uhr, am Sonnabend um 15 und 16.50 Uhr. Austragungsort, auch für die Viertelfinals am 25. und 26. Juli sowie die Halbfinalspiele am 28. Juli (alle ebenfalls 18 und 19.50 Uhr), ist der Sportpark Staaken, Am Kurzen Weg 1-19. Die Partie um Platz drei findet am Sonntag, 30. Juli, um 11 Uhr, das Finale an diesem Tag um 13 Uhr auf dem Sportplatz am Ziegelhof, Ziegelhof 10, statt. Der Eintritt kostet fünf, ermäßigt drei Euro pro Spiel. Spielerfrauen und Jugendliche bis 16 Jahren bezahlen zwei Euro. Der Preis für die Dauerkarte beträgt 25, beziehungsweise 15 Euro.