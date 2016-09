Staaken.

Zwei Unbekannte haben am Abend des 15. September einen Lebensmitteldiscounter an der Heerstraße überfallen. Laut Polizei hatten die maskierten Männer die Filiale kurz vor Geschäftsschluss betreten und den Angestellten mit einem Elektroschockgerät und einer Pistole bedroht. Damit erpressten sie Herausgabe der Tageseinnahmen. Anschließend flüchteten die Räuber mit der Beute in unbekannte Richtung. Verletzt wurde niemand bei dem Überfall.