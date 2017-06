PC-Grundkurs für Ü50-Jährige

Steglitz-Zehlendorf.

Frauen und Männer über 50 Jahre können ab Anfang Juli bis Anfang September in drei Freizeitstätten des Bezirks den Umgang mit dem Computer erlernen. In zehn Doppelstunden wird die Anwendung von Maus und Tastatur vermittelt, die Benutzung der Bedieneroberfläche von Windows 7, Windows 8 oder Windows 10, die Anwendung von Zusatzgeräten wie einen Drucker, die Organisation von Dateien, das Erstellen von Briefen, Schreiben und Tabellen, die Nutzung des Internets sowie der Umgang mit E-Mails. Die Kurse finden in Zehlendorf im Hans-Rosenthal-Haus, Bolchener Straße 5 ab Mittwoch, 7. Juli, 16-17.30 Uhr statt, im Maria-Rimkus-Haus, Gallwitzallee 53, ab Montag, 3. Juli, 10.30-12 Uhr, und im Club Steglitz, Selerweg 18-22 am gleichen Tag von 14.45 bis 16.15 Uhr. Anmeldungen bei Kursleiter Günter Tockan unter

0177/230 30 31.