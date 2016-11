Berlin: Flughafen Tegel |

Tegel.

Die Passagier- und Flugzahlen am Flughafen Tegel sind auch in diesem Jahr weiter gestiegen. Laut Mitteilung der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg wurden von Januar bis Oktober in Tegel 18.020.037 Fluggäste gezählt. Das ist im Vergleich zum Vorjahrszeitraum eine Steigerung um 0,7 Prozent. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 0,6 Prozent, das waren konkret 156.612 Starts und Landungen.