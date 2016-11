34. Rocktreff: Bewerbung bis Ende Februar möglich

Berlin: Fußballstadion Volkspark Mariendorf |

Mariendorf. Ab sofort können sich Bands für den Rocktreff 2017 bewerben. Er findet vom 7. bis 9. Juli zum 34. Mal im Fußballstadion des Volksparks Mariendorf statt.

Alle weiteren Rocktreff-Informationen sind unter www.rocktreff.de anzuklicken.

Die Bewerbungsfrist läuft bis Ende Februar 2017. Vor allem sind die Veranstalter an Schülergruppen interessiert, da der Rocktreff als Amateurbandfestival angelegt ist. In den vergangenen Jahren hatten sich jeweils mehr als 200 Bands beworben. Junge Musiker sind ganz wild darauf, bei der dreitägigen und inzwischen weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannten Open-Air-Veranstaltung ohne Gage aufzutreten. Aber in der Regel werden nur 16 Bands ausgewählt. Die Mitglieder der Tempelhofer Rock-Ini werden sich im kommenden Frühjahr mit den gesammelten Bewerbungen beschäftigen und die Auswahl treffen.Der dreitägige Rocktreff wird vom Jugendamt Tempelhof-Schöneberg, der Rock-Ini Tempelhof sowie dem Verein CPYE getragen und von rund 60 ehrenamtlichen Helfern organisiert.