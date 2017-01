Platanen müssen gefällt werden

Berlin: Ringstraße Mariendorf |

Mariendorf.

Bei Baumkontrollen durch das Straßen- und Grünflächenamt wurden bei 17 Platanen in der Ringstraße Pilzfruchtkörper am Stammfuß festgestellt. Weitere Untersuchung ergab bei allen Bäumen eine weitreichende Holzzersetzung an Wurzelhals und Hauptwurzelansätzen. Acht der Bäume sind nicht mehr zu retten und müssen aus Gründe der Verkehrssicherheit gefällt werden. Die übrigen neun Platanen müssen stark eingekürzt werden, um sie noch einige Zeit am Standort erhalten zu können. Weitere Informationen:

902 77 60 01.