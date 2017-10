Provisionsabrechnung ohne Probleme

Die Provisionsabrechnung ist ein sensibles Thema. Hier prallen Vorstellungen und Wünsche auf die harten Fakten. Wenn sich dann mit dem Abrechnungssystem nicht alle Feinheiten des Vergütungsmodells korrekt abbilden lassen, entstehen Zweifel an der Seriosität oder zu mindestens an der Kompetenz des Vertriebsunternehmens. Dabei ist die Lösung oft ganz einfach. Jeder Unternehmer der ein Vertriebsprojekt starten möchte sollte alle verfügbaren Abrechnungssysteme genau unter die Lupe nehmen. Nicht jede MLM-Software ist für jedes Vertriebsprojekt geeignet. Entscheidend ist die transparente Darstellung aller umsatzwirksamen Vorgänge auf der Vertriebspartnerabrechnung. Dazu gehört eben auch die Auflistung von stornierten Aufträgen. Damit steht man schon mal nicht im Verdacht provisionspflichtigen Leistungen unter den Teppich zu kehren. Weiterhin muss das Abrechnungsmodul der MLM-Software den Vergütungsplan korrekt abbilden. Auch die Leistungsfähigkeit (Performance) ist von entscheidender Bedeutung. Auch eine korrekte Abrechnung kann zum Problem werden wenn bei schnell wachsenden Vertriebspartnerstrukturen die Leistung des Abrechnungssystems zusammenbricht.Die MLM-Software "TQ.SUCCESS" verfügt über so ein leistungsfähiges Abrechnungsmodule. Das System des Berliner Softwareherstellers TeQuWare GmbH ist bereits seit über 18 Jahren am Markt und hat seine Leistungsfähigkeit bei diversen großen Vertrieben unter Beweis gestellt. Die von dem System erzeugten Provisionsabrechnungen bieten eine überdurchschnittliche Transparenz durch die Vielzahl von Informationen die dem Vertriebspartner bereitgestellt werden. Durch seine hohe Flexibilität bei der Abbildung der unterschiedlichsten Vergütungssysteme kann die Software an nahezu jedes Vertriebsprojekt angepasst werden. Auch wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, bietet die TeQuWare GmbH Rat und Hilfe um schwankende Vertriebsunternehmen wieder flott zu kriegen.Einen Kontakt zum Unternehmen finden Sie im Internet ( www.tequware.de) oder telefonisch unter 030/43401260. Der Geschäftsführer Uwe Friedrich ist immer für ein direktes Beratungsgespräch offen.Probleme bei den Provisionsabrechnungen können einem Vertriebsunternehmen schweren Schaden zufügen. Kleine Fehler summieren sich auf und werden von den Vertriebsstrukturen schnell geahndet. Gute Vertriebsprojekte scheitern oft an der Qualität der Provisionsabrechnungen. Schuld daran ist meist eine unzulängliche Abrechnungssoftware.TeQuWare GmbHUwe FriedrichBessemerstr. 8412103 Berlin030/43401260webmaster@tequware.deDie TeQuWare GmbH entwickelt seit 1996 datenbankbasierte technische und kaufmännische Anwendungen. Der Schwerpunkt liegt im Bereich unserer vertriebsunterstützenden Produkte. Neben der Entwicklung von CRM und ERP Komponenten für MLM-Vertriebe liegen unsere Stärken in der Entwicklung von Schnittstellen für die Marktpartnerkommunikation in der Energiewirtschaft. Als Systemhaus bietet die TeQuWare komplette Dienstleistungen (Softwareentwicklung, Datenbankhosting und technischen Support) für Vertriebsunternehmen und Energieversorgungsunternehmen. Kurz gesagt: Wir haben ein EDV-technisches Rundum-Sorglos-Paket für MLM-Vertriebe geschaffen.