Bilder für die Müllerstraße

Wedding.

Das Geschäftsstraßenmanagent und der Händlerverein Müllerstraße wollen die Einkaufsmeile wieder zur Open-Air-Galerie machen. Am 19. Mai soll zum vierten Mal die Kunstaktion „Mein Wedding“ eröffnet werden. Dabei werden auf dem Mittelstreifen der Müllerstraße einen Monat lang ausgewählte Kunstwerke auf 3,60 mal 2,90 Meter großen Plakatwänden ausgestellt. Neu in diesem Jahr: Die Originalbilder werden auch in Geschäften und öffentlichen Institutionen ausgestellt. Weddinger Künstler können ihre Arbeiten bis zum 7. April per E-Mail an w.pichierri@planergemeinschaft.de oder d.yasar@planergemeinschaft.de einreichen. Die Werke in druckfähiger Auflösung müssen im Größenverhältnis 3:2 angelegt werden.