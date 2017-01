Stein des Anstoßes

Wedding.

Seit 57 Jahren liegt im Nordhafenpark unter einer Birke ein Findling mit einer Inschrift von Max Bewer. Bewer (1861 bis 1921), ein deutscher Schriftsteller und Dichter, war einer der produktivsten Autoren der völkisch-antisemitischen Szene. Warum der Stein damals mit dem Bewer-Zitat in den Park kam, weiß das Bezirksamt nicht. Wie Kulturstadträtin Sabine Weißler (Grüne) auf eine SPD-Anfrage sagte, soll der Stein nach „Hinweisen aus der Bevölkerung“ nun entfernt und in den Garten des Mitte Museums in der Pankstraße mit erklärender Tafel aufgestellt werden. „Sobald eine Firma gefunden ist, kommt der Stein weg“, so Weißler.