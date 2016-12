Kunzes Treffer sichern Dreier

Wedding. Den abstiegsgefährdeten Landesliga- Fußballern des BSC Rehberge ist am vergangenen Sonntag ein wichtiger Erfolg im Abstiegskampf gelungen. Mit 2:0 (1:0) siegten die Schützlinge von Thomas Heidbreder beim noch schlechter platzierten Köpenicker SC. Die beiden Treffer fielen dabei nach einem ähnlichen Schema. Nach Vorarbeit von Matheus Curcio Silva Antonieto traf in der 9. und 74. Minute jeweils Steve Kunze.



Von einem ganz anderen Kaliber wird am Sonntag der nächste Gast im Stadion Rehberge sein. Mit Eintracht Mahlsdorf II tritt der Liga-Spitzenreiter zum letzten Punktspiel vor der Winterpause an. Anstoß an der Afrikanischen Straße ist um 12 Uhr.

Gefällt mir

0