Meteor verspielt Führung

Wedding. Beim Absteiger Concordia Britz kassierte Meteor eine 1:3 (1:0)-Niederlage. In der Anfangsphase spielten die Gäste gut, führten durch ein Eigentor von Behrendt (20.). Jener Behrendt traf nach gut einer Stunde dann auch auf der richtigen Seite. Aslan legte kurze Zeit später nach und Kiyak setzte in der 95. Minute den Schlusspunkt.



Nun kommt es zum „06er-Duell“. Meteor, mit vier Punkten nur Tabellen-13. empfängt am Sonntag Union 06 (derzeit Tabellendritter). Los geht es in der Ungarnstraße um 13 Uhr.

