Rehberge holt einen Punkt

Wedding. Der BSC Rehberge sammelt in der Landesliga weiter Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Am vergangenen Sonntag kamen die „Rehe“ gegen Concordia Wittenau zu einem 1:1 (0:0)-Unentschieden und vergrößerten den Abstand zu den Abstiegsplätzen. Vor immerhin gut 100 Zuschauern gingen die Platzbesitzer durch Mohamed El-Ali (54.) in Führung, doch die Wittenauer glichen schon drei Minuten später durch Hussni aus. Torgefahr entstand auf beiden Seiten nur bei Standards. Im zweiten Durchgang verlor Rehberge ein wenig die Ordnung und Wittenau kam zu einigen Konter, die aber nicht genutzt werden konnten. „Ein gerechtes Remis“, urteilte Rehberges Coach Thomas Heidbreder.



Nächster Gegner ist am Sonnabend Friedenau. Anstoß in der Offenbacher Straße um 14 Uhr.

Gefällt mir

0