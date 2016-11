Sicher am PC und im Netz

Weißensee.

Einen Computerkurs für Anfänger bietet der Charlotte-Treff für Senioren und alle anderen an, die unsicher im Umgang mit dem Computer und dem Internet sind. In einem wöchentlichen Training in einer kleinen Gruppe unterrichtet ein Kursleiter geduldig und dem Tempo der Teilnehmer angepasst. Der Kurs findet donnerstags von 10 bis 12 Uhr im Treff in der Mutziger Straße 1 statt. Pro Treffen wird um einen Unkostenbeitrag von vier Euro gebeten. Anmeldung unter

92 40 72 90 oder per E-Mail charlottetreff@frei-zeit-haus.de