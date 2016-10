Wo ist denn die richtige Zufahrt?

Wilhelmsruh.

Der PankowPark entwickelte sich in den vergangenen Jahren zu einem herausragenden Gewerbe- und Industriestandort im Bezirk. Das hat zur Folge, dass der Verkehr in diesem Teil von Wilhelmsruh immer weiter zunimmt. Vor allem Lieferfahrzeuge wissen häufig allerdings nicht, welche Einfahrt auf das weitläufige Gelände für sie am geeignesten ist. Aufgrund einer fehlenden Beschilderung nutzen viele Lkw die Einfahrt an der Hertzstraße. Die ist allerdings so schmal, dass häufig Schranken, Leitplanken und am Rand der Hertzstraße parkende Pkw beschädigt werden. Ortsunkundige Fahrer werden erst durch das Schild „Zufahrt für Lkw verboten“ am Werktor der Hertzstraße informiert. Manche setzen dann ihr Fahrzeug zurück, was aufgrund der Enge der Straße nicht immer ohne Schäden passiert. Deshalb soll die Bezirksverwaltung mit den Unternehmen vom PankowPark ein Beschilderungssystem für die Zufahrten entwickeln. Dieses soll bereits weit vor den Einfahrten zum Gewerbegebiet Zulieferern die Orientierung erleichtern. Diesen Auftrag erteilte die BVV auf Anregung des Verkehrsausschusses.