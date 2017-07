Infoabend an der Abendschule

Berlin: Kläre-Bloch-Abendschule |

Wilmersdorf.

Junge Erwachsene mit Mittlerem Schulabschluss und Berufsausbildung (beziehungsweise 5 Jahren Berufspraxis oder Betreuung eines eigenen Kindes), die noch studieren möchten, sind mit dem Besuch des Infoabends an der Kläre-Bloch-Schule am Mittwoch, 5. Juli, gut beraten. Auf der Agenda stehen Vortrag, Schnupperunterricht und die Möglichkeit, mit Schülern zu sprechen. An drei Abenden pro Woche kann man sich auf die Abschlussprüfung für die Fachhochschulreife oder Allgemeine Hochschulreife vorbereiten. Der Schnupperabend in der Prinzregentenstraße 60 beginnt um 18 Uhr. Bewerbungen können jederzeit an die Abendschule gerichtet werden: Kläre-Bloch-Schule, Prinzregentenstraße 60, 10715 Berlin,

85 75 89 39, E-Mail: buero@klaere-bloch-schule.de.