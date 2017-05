Fast noch ein Auswärtspunkt

Wilmersdorf. Der als Absteiger bereits feststehende Berlin-Ligist zeigte am vergangenen Sonntag bei Al-Dersimspor einen ordentlichen Auftritt, der allerdings nicht belohnt wurde. Mit 1:2 mussten sich die Wilmersdorfer geschlagen geben, obwohl sie das spielbestimmende Team waren. Ein ums andere Mal scheiterten sie an Florian Peka, dem hervorragenden Keeper von Al-Dersimspor. Einzig Rechtsaußen Demirel gelang es, Peka zum zwischenzeitlichen Ausgleich zu überwinden.



Am Sonntag (14 Uhr) empfangen die Wilmersdorfer den Tabellensiebten SV Empor (Volkspark Wilmersdorf).



UK

