Kaba rekordverdächtig

Wilmersdorf. Bei Eintracht Mahlsdorf setzte es für den 1. FC Wilmersdorf am Sonntag eine 0:11-Klatsche. Nach der siebten Niederlage in Folge verweilen die Wilmersdorfer auf dem letzten Platz der Berlin-Liga. Mittelfeldmann Kaba tat dabei Rekordverdächtiges, sah bereits in der ersten Minute für eine Tätlichkeit die Rote Karte und leistete seiner Mannschaft damit einen Bärendienst. Wilmersdorf wurde anschließend zum Spielball der munter kombinierenden Mahlsdorf, die bereits zur Pause mit 7:0 führten.



Gegen den BFC Preussen wird es zum Abschluss der Hinrunde am Sonntag (14 Uhr, Volkspark Wilmersdorf) auch nicht einfacher.



SH

