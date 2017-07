Erweiterung der Humboldt-Klinik

Berlin: Vivantes Humboldt-Klinikum |

Wittenau.

Am Vivantes Humboldt-Klinikum, Am Nordgraben 2, ist der Grundstein für einen Erweiterungsbau gelegt worden. In den drei Etagen des Neubaus finden 77 zusätzliche Betten Platz. Damit reagiert Vivantes auf die wachsende Nachfrage nach professioneller Intensivmedizin und stationärer Frührehabilitation. Die Gesamtbaukosten, die auf 28,2 Millionen Euro angesetzt sind, bringt Vivantes aus Eigenmitteln über einen Kredit auf. Im Erdgeschoss wird ein therapeutisches Zentrum für ambulante und stationäre Patienten eingerichtet. Vor allem neurologische und orthopädische Behandlungen sollen hier durchgeführt werden. Im ersten Stockwerk befindet sich die Intensivstation mit direktem Zugang zum Haupthaus und den Operationssälen. Im zweiten Stock sind die Patientenzimmer der Frührehabilitation in der höchsten Komfortqualität untergebracht. Die Fertigstellung des Bauprojekts ist für das zweite Quartal 2019 geplant.