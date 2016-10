Kurzkurs in Arabisch

Wittenau.

Ein paar Worte in der Muttersprache des anderen können für so viel Freude sorgen: Einen Arabisch-Kurzkurs für Ehrenamtliche, die sich in der Flüchtlingsarbeit engagieren, veranstaltet der Evangelische Kirchenkreis Reinickendorf. Das Angebot richtet sich an Interessierte ohne Vorkenntnisse. An zwei Terminen vermittelt Iskandar Abdallah einfaches Vokabular, ein paar Grundkenntnisse zum Satzbau und einige gebräuchliche Redewendungen. Bei Bedarf gibt es einen dritten Kurstag. Termine: Montag, 24. Oktober und 7. November, um 18 Uhr im Hermann-Ehlers-Haus in Alt-Wittenau 71. Infos gibt es beim Kirchenkreis unter

411 19 19.