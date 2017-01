Berlin: Hermann-Ehlers-Haus |

Wittenau.

Um die Wohnungssuche auf Arabisch oder Englisch geht es an einem Info-Abend für Flüchtlinge und Ehrenamtliche am Dienstag, 24. Januar, um 18 Uhr im Hermann-Ehlers-Haus, Alt-Wittenau 71. Auskünfte erteilen die Mitarbeiterin für Flüchtlingsarbeit der Evangelischen Kirche in Reinickendorf, Rebecca de Vries, die Koordinatorin für Flüchtlingsangelegenheiten im Bezirksamt, Julia Stadtfeld und Rechtsanwältin Fernanda de Haro. Die Teilnahme ist kostenlos.