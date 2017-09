Madsack schnürt Doppelpack

Wittenau. Die Elf von Karsten Steffan bezwang den Spitzenreiter TSV Mariendorf 97 mit 3:1 und feierte im vierten Spiel den zweiten Sieg. Nachdem Goalgetter Dennis Dort die Gäste mit 1:0 in Führung gebracht hatte, traf Marcel Madsack kurz darauf zum 1:1. Das war auch der Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel brachte Paul Konlok-Gweth die Reinickendorfer mit 2:1 in Führung (51. Minute) und Madsack machte mit seinem zweiten Treffer zwölf Minuten später den insgesamt hochverdienten 3:1-Erfolg perfekt.



Am kommenden Wochenende treten die Wittenauer bei Club Italia an. Anstoß auf dem Platz

am Spandauer Damm 150 ist um 14 Uhr.

