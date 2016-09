Verein bietet Schnupper-Kurse an

Berlin: Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf KJRFV |

Zehlendorf. Der Kinder- und Jugend-, Reit- und Fahrverein Zehlendorf (KJRFV) bietet in den Herbstferien, 17. bis 28. Oktober, wieder Ferien-Spaß mit Ponys. In beiden Ferienwochen erwartet junge Pferdefreunde von sechs bis neun Jahren ein besonderes Erlebnis.

Berlins größte Kinderreitschule in Düppel ermöglicht Sechs- bis Neunjährigen in Wochenkursen, die Welt der Pferde kennenzulernen. Bevor sich die Kleinen auf den Rücken der Ponys schwingen, werden Pferdepflege und soziales Verhalten der Vierbeiner kindgerecht vermittelt.Beim KJRFV gehört der artgerechte und liebevolle Umgang mit Ponys und Pferden zur Tradition und Philosophie. Der mehrfach für sein soziales und inklusives Engagement ausgezeichnete Verein hat über 100 Tiere.Anmeldungen, mehr Infos und Buchungen für die Schnupperkurse in den Herbstferien sind Montag bis Freitag von 15 bis 17.30 Uhr unter

802 61 16 oder beim KJRFV, Robert-von-Ostertag-Straße 1, möglich.