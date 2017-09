Herbstrauschen in Adlershof: Schaufensterwettbewerb entschieden

Adlershof. Der im April vom Geschäftsstraßen-Management im Aktiven Zentrum ausgelobte Schaufensterwettbewerb rund um die Dörpfeldstraße ist entschieden

Den ersten Platz im Wettbewerb zum Thema „Herbstrauschen“ belegt das Unternehmen „aqua b – WASSER & MEHR“ in der Thomas-Münzer-Straße 6. Hier wartet der Froschkönig auf seine Prinzessin, um wachgeküsst zu werden. Der konzeptionelle Ansatz, die perfekte und liebevolle Umsetzung sowie der Lichteinsatz überzeugte die Jury. Entsprechend dieser drei Kriterien wurden alle Schaufenster beurteilt. Zweiter Preisträger ist „Hörakustik Lehmann“ in der Dörpfeldstraße 36. Archivaufnahmen des Ortschronisten Rudi Hinte und Fotografien von heute erzählen die wechselvolle Geschichte der Straße. Platz drei geht an „Hidde & Mietke Augenoptik “ in der Dörpfeldstraße 23. Grüne Waldgeschöpfe rekeln sich hier im Fenster und begutachten die Brillen. Die NELTE 26 – der Veranstaltungsraum der Wohnungsgenossenschaft „Treptow-Süd“ – erhielt einen Sonderpreis.