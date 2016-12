Schlägerei im Gleisbett an der Rhinstraße

Alt-Hohenschönhausen.

Zwei Männer sind laut Zeugenaussagen am 1. Dezember an der Rhinstraße/ Ecke Plauener Straße in Streit geraten. Die 22- und 23-Jährigen schlugen aufeinander ein und gerieten dabei auf das Gleisbett der Straßenbahn. Die herannahende Tram der Linie M17 bemerkten sie nicht. Der Fahrer musste notbremsen. Trotzdem erfasste die Tram die beiden Männer, die über das Gleisbett geschleudert wurden. Beide wurden nach dem Unfall ambulant behandelt. Gegen sie hat die Polizei ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet.