Zünde eine Kerze an und schenke Wärme....

Das Jahr ist vorüber und wir denken nach über das Vergangene.Wie schnell ist es vorüber. Haben wir etwas erreicht und damit tausend Lichter angezündet?Haben wirüberrascht,begeistert,etwas Wärme gegeben?Oder hatten wir die alljährlich gültigen Vorsätze?Wollten wieder mal abnehmen, mehr Sport machen, weniger arbeiten?Sind Sie in ihrer alten Schublade geblieben oder haben Sie etwas bewegt? Kennen Sie Ihren Nachbarn, die Frau an der Kasse im Supermarkt, den Schuster, Ihren Kollegen oder den Kellner im Restaurant? Wissen Sie wer der Obdachlose am U-Bahnhof ist, der Mann der Tag und Nacht im Schlafsack ausharrt?Schauen Sie sich um in Ihrem Kiez undSie für Andere, die Wärme und Licht brauchen!Erfüllen Sie nicht nur sich selbst Wünsche, tun Sie etwas Besonderes jetzt zu Weihnachten!Machen Sie Pläne für das kommende Jahr und gehen Sie kleine Schritte auf Andere zu. Sie werden merken wie gut das tut!Wir bleiben mit unseren Kiezberichten am Ball und zeigen Ihnen ab und zu wo es schön ist in Berlin!