Berlin: Krankenhauskirche im Wuhlgarten |

Biesdorf.

Der Verein „Wuhlgarten“ lädt am Sonnabend, 15. Juli, von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag, 16. Juli, von 11 bis 20 Uhr zum Sommermarkt in der Kirche des ehemaligen Griesinger-Krankenhauses, Brebacher Weg 15, ein. Besucher können an Ständen unter anderem Kunst kaufen, eine Schnittrosenschau bewundern und die aktuelle Ausstellung „IGA am Wegesrand“ besichtigen. Jeweils um 13 Uhr werden Führungen durch den Krankenhauspark angeboten, Treffpunkt ist die Krankenhauskirche. Der Pogo-Chor bestreitet am Sonnabend um 18 Uhr ein Konzert. Am Sonntag singen um 15.30 Uhr der Mehrgenerationenchor “Chor Um’s Eck” und um 18 Uhr der Männerchor Eintracht 1892.