Wildwestparty und Jurtenbau

Berlin: Der Blankenburger |

Blankenburg.

Für die zweite Hälfte der Sommerferien hält die Kinder- und Jugendfreizeitstätte „Der Blankenburger“ für alle, die in den Ferien zu Hause bleiben, etliche Aktionen bereit. Am 14. und 15. August stehen zum Beispiel ab 10 Uhr „Wildwest-Partys“ auf dem Programm. Am 16. August ist ein „Blankenburger Geländespiel“ und am 17. August eine Wasserolympiade geplant. Weiterhin wird vom 28. bis 31. August das Projekt „Das Leben in der Jurte“ durchgeführt. Infos zu den Ferienangeboten im Klub in der Gernroder Straße 6 gibt es unter

474 27 72 und auf www.der-blankenburger.de