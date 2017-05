Britz.

Am 4. Mai feiert das Ehepaar Gisela und Günter Lange seine Diamantene Hochzeit. Vor 60 Jahren, am 4. Mai 1957, gaben sich die Eheleute im Standesamt Wedding ihr Eheversprechen. Seit 2008 wohnen beide in Neukölln. Zur Familie gehören zwei Kinder, vier Enkelkinder und zwei Urenkelkinder. Im Namen des Bezirksamtes Neukölln gratuliert Sozialstadtrat Jochen Biedermann (Grüne) dem Ehepaar herzlich und wünscht beiden alles Gute zu diesem ganz besonderen Ehrentag. Es mögen ihnen noch viele schöne Jahre bei Gesundheit und allgemeinem Wohlergehen vergönnt sein. Auch die Berliner Woche gratuliert dem Jubiläumspaar ganz herzlich.