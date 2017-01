Eine Winterreise für Familien

Berlin: Kita Busonistraße |

Karow.

Das Familienzentrum in der Kita Busonistraße 145 bietet in diesem Jahr Karower Eltern und deren Nachwuchs erstmals eine Familienfahrt im Winter an. „Dazu haben wir uns etwas ganz Besonderes einfallen lassen“, sagt Ina Hellwig, die Koordinatorin des Familienzentrums. „Wir wollen vom 29. Januar bis zum 3. Februar in eine Jugendherberge nach Gräfenrode, sechs Kilometer von Oberhof entfernt, fahren und dort eine Winterferienwoche genießen.“ Die Hinfahrt findet mit einem Reisebus statt. Für Programm ist gesorgt. Familien, die mitfahren möchten, melden sich bei Ina Hellwig unter

22 32 93 49 oder persönlich im Familienzentrum.