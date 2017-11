Lesemble liest "Das kalte Herz"

Berlin: Filmbühne am Steinplatz |

Charlottenburg.

"Reichtum, Anerkennung und privates Glück sofort – wie wär’s?", fragen die Schauspieler Uta Prelle, Egon Hofmann und Stefan Puntigam und verraten auch gleich das Rezept dazu: Alles, was man dazu braucht, sind ein Wald, zwei Geister und drei Wünsche. Näheres gibt es vom "Lesemble"-Trio bei ihrer Lesung von Wilhelm Hauffs "Das kalte Herz" am Donnerstag, 23. November, in der Filmbühne am Steinplatz. Der Eintritt kostet für Erwachsene zwölf Euro. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten können per E-Mail unter karten@lesemble.de reserviert werden.