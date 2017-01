Brand im Mietshaus

Falkenhagener Feld.

Mit einem Rettungshubschrauber musste eine Rentnerin ins Krankenhaus gebracht werden. Die Mieterin hatte bei einem Wohnungsbrand in der Nacht zum 17. Januar lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Mehrere Nachbarn des Miethauses an der Wasserwerkstraße alarmierten die Feuerwehr, nachdem sie Rauch im Treppenflur bemerkten. Die Rettungskräfte brachen die Wohnung auf und fanden die Seniorin bewusstlos in der Küche liegend. Sie wurde vor Ort reanimiert. Wegen einer Rauchgasvergiftung mussten auch eine Nachbarin und eine junge Polizistin medizinisch behandelt werden. Das Landeskriminalamt ermittelt jetzt zur Brandursache.